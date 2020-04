In één klap meer dan 4.000 slachtoffers uit woonzorgcentra erbij: Britse dodentol overschrijdt kaap van 25.000 SVM

28 april 2020

20u43

Bron: Belga 0 In woonzorgcentra in Engeland en in Wales zijn op twee weken tijd meer dan 4.000 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Britse Office for National Statistics (ONS). Deze doden werden nog niet opgenomen in de officiële cijfers rond het aantal doden. De kaap van 25.000 overlijdens is hiermee overschreden.



Het ONS laat weten dat er tussen 10 en 24 april maar liefst 4.343 doden in de woonzorgcentra gevallen zijn. De helft van de doden viel in de laatste vier dagen, een stevige versnelling volgens The Guardian. Tot 10 april vielen er in de woonzorgcentra 1.043 doden. Het ONS wijst er bovendien op dat het aantal overlijdens in de woonzorgcentra nog een onderschatting kan zijn, aangezien ze gebaseerd zijn op overlijdensakten en dat er wat vertraging op de rapportering kan zitten.

“Piek nog niet bereikt”

De woonzorgcentra slaan al enkele weken alarm over de zeer moeilijke situatie. Ze waarschuwen dat de piek nog niet bereikt is.

De overlijdens in die centra werden echter niet opgenomen in de officiële balans waarover de overheid dagelijks communiceert. Daar staan enkel de doden in de ziekenhuizen in. Volgens het ONS werd de grens van 20.000 doden op 17 april al overschreden. Een dag later hield de overheid het officieel bij 13.917 doden.

Extra testen

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock kondigt nu aan dat de regering vanaf morgen niet alleen het aantal dagelijkse sterfgevallen in ziekenhuizen, maar ook die in verpleeg- en verzorgingshuizen zal meegeven. Eerder werden deze cijfers met een vertraging van meer dan een week gepubliceerd door het Bureau voor Nationale Statistiek.

Groot-Brittannië gaat de bevolking ook meer kansen geven om te testen. Alle 65-plussers en hun huisgenoten met symptomen zullen nu aan de beurt komen, net als werknemers met symptomen die voor hun werk moeten reizen.

