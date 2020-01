In één jaar tijd 1.283 migranten omgekomen bij poging om Europa binnen te komen via de zee SVM

03 januari 2020

18u53

Bron: Belga 0 Vorig jaar hebben 110.669 migranten en vluchtelingen geprobeerd om Europa binnen te komen via een van de drie Middellandse Zeeroutes. Dat is iets minder dan in 2018, maar wel het zesde jaar op rij dat de kaap van 100.000 gerond wordt. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Volgens de IOM kwamen 1.283 mensen daarbij om het leven, bijna 1.000 minder dan in 2018.

In 2018 vielen nog 2.299 doden bij een poging om Europa te bereiken via de zee. Sinds 2014 zijn 19.164 migranten omgekomen bij pogingen om Europa te bereiken.

Zoals sinds 2014 altijd het geval is geweest, was de centrale Mediterraanse route tussen Noord-Afrika en Italië de dodelijkste. Volgens onderzoekers van het IOM-project Missing Migrants kwam 1 op de 33 mensen om het leven bij een poging om die route af te leggen in 2019. Ondanks een daling van 2.299 in 2018 naar 2.183 in 2019 zit een stijgend aantal scheepswrakken nog niet in de telling.

2019 is het zesde jaar dat de IOM systematisch de dodentol registreert op de migratieroutes wereldwijd. Daarbij zijn 34.532 mensen omgekomen, 3.368 slachtoffers vielen in 2019.