In Duitsland mag je staatshoofden voortaan beledigen sam

19u09

Bron: belga 1 afp De Turkse president Erdogan diende een klacht in tegen tv-presentator Böhmermann. In Duitsland is vandaag een een weinig gebruikte bepaling in het strafrecht afgeschaft over het beledigen van buitenlandse staatshoofden. Vorige zomer al werd de afschaffing goedgekeurd.

Paragraaf 103 van het strafrecht voorzag tot drie jaar cel voor het beledigen van buitenlandse staatshoofden en vertegenwoordigers van buitenlandse staten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gebruikte die paragraaf om in augustus 2016 een klacht in te dienen tegen de Duitse tv-presentator Jan Böhmermann, die de Turkse president had beschimpt in een gedicht.

Böhmermanns gedicht bevatte onder meer passages waarin hij beschreef hoe Erdogan kinderporno bekeek en seks had met dieren. Het onderzoek dat daarop volgde, leidde tot verhitte debatten over de vrijheid van meningsuiting in Duitsland.