In Dublin gearresteerde vrachtwagenbestuurder krijgt doodsbedreigingen na drama Essex

05 november 2019

14u19

Bron: belga 0 Een van de twee vrachtwagenbestuurders die in staat van beschuldiging zijn gesteld voor de dood van 39 mensen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge naar Engeland is verscheept, heeft doodsbedreigingen ontvangen. Dit melden meerdere Ierse en Britse media.

Tegen de twintiger Eamon Harrison uit Noord-Ierland hebben de Engelse autoriteiten een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij werd in Dublin gearresteerd nadat hij met een trekker per ferry uit Frankrijk kwam. Harrison wordt beschuldigd van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie. Hij verscheen vrijdag voor de rechter van een High Court in de Ierse hoofdstad.

Volgens het Belgisch federaal parket is Harrison de man die de oplegger naar Zeebrugge heeft gebracht. De truck met oplegger zou volgens berichten in Britse en Ierse media een stop in Veurne hebben gemaakt. De rechter heeft de uitleveringszaak naar 21 november verschoven. De verdachte mag zichzelf ook aangeven bij de Britse autoriteiten.

Hij heeft volgens de politie in Ierland te horen gekregen dat zijn leven "ernstig" in gevaar is. De krant Daily Mirror kreeg van sommige familieleden te horen dat het om "ernstige doodsbedreigingen" gaat. Ook onschuldige familieleden zijn met de dood bedreigd.

Verdachte broers

De politie in Engeland heeft twee verdachte broers uit Noord-Ierland, Ronan en Christopher Hughes, opgeroepen zichzelf aan te geven. Zij worden verdacht van doodslag en mensensmokkel. De politie zou Ronan Hughes al aan de telefoon hebben gehad en heeft daarbij gezegd dat ze hem persoonlijk willen spreken.

In Engeland zit ook de Noord-Ierse Maurice Robinson (25) nog vast die de koelwagen in de haven van Purfleet heeft opgepikt en die de lugubere ontdekking zou hebben gedaan. Hij wordt beschuldigd van 39-voudige doodslag en samenzwering voor mensensmokkel en moet later deze maand voor een rechter in Londen verschijnen.

Ook in Vietnam, het vaderland van de slachtoffers, zijn arrestaties verricht. Daar zou eveneens de spil van de mensensmokkel geïdentificeerd zijn.

