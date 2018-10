In drie weken tijd 21 leeuwen gestorven in dierenpark India SVM

02 oktober 2018

12u15

Bron: Belga 1 In een nationaal dierenpark in het westen van India zijn in drie weken tijd 21 leeuwen gestorven. De vrees bestaat dat enkele roofdieren aan een dodelijk virus bezweken zijn. De sterfgevallen hebben de autoriteiten zodanig gealarmeerd dat vijfhonderd parkwachters nu een oogje extra in het zeil houden.

Volgens parkconservator Dushyant Vasavada zijn onderlinge gevechten en infecties de belangrijkste oorzaken voor de overlijdens. Van de acht sterfgevallen in de vorige week zijn er bijvoorbeeld vier te wijten aan een virale infectie. Andere leeuwen kwamen om door een protozoaire ziekte, die verspreid werd door teken.

Vasavada ontkende dat het hondenziektevirus de boosdoener was. In 1994 roeide dit virus in het Serengeti Reserve in Tanzania nog bijna duizend leeuwen uit.

Quarantaine

Vijf leeuwen in het Indiase park krijgen nog een behandeling. Meer dan dertig andere werden naar een verzorgingscentrum gebracht, ze bevinden zich in quarantaine.

Het Gir-park is opgericht om de Aziatische leeuw voor uitsterven te behoeden. In 2013 liepen er nog amper twintig exemplaren rond, in 2015 was dat aantal gegroeid tot 523.