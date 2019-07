In drie maanden tijd geen enkel meisje geboren in 132 Indiase dorpen: wat is er aan de hand? PVZ

23 juli 2019

11u49

Bron: The Independent 1 Uit overheidsgegevens blijkt dat er in de voorbije drie maanden in 132 dorpen in Noord-India geen meisjes meer geboren zijn. De overheid is nu een onderzoek gestart in de regio, men vermoedt dat er sprake is van selectieve abortussen op basis van geslacht.

In Uttarkashi, Noord-India, zijn er de afgelopen drie maanden 216 kinderen geboren. Nu blijken dat uit de gegevens die de lokale gezondheidsdienst naar buiten bracht, allemaal jongens te zijn. De autoriteiten spreken over alarmerende geboortecijfers. Volgens Ashish Chauhan, het hoofd van het district in kwestie, is er sprake van een vermoedelijke verspreiding van “vrouwelijke foeticide”, het aborteren van vrouwelijke foetussen.

Chauhan markeerde de regio als “rode zone”, wat betekent dat de situatie extra nationale aandacht krijgt. De overheid is een onderzoek gestart en garandeert gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke ouder die een illegale abortus heeft gepleegd. Men wil ook een grootschalige voorlichtingscampagne opstarten om de problematische tendens van selectieve abortussen te keren.

Mannelijk nageslacht

Hoewel de selectieve abortus op basis van geslacht al sinds 1994 verboden is in India, is het nog steeds een gebruikelijke praktijk in de patriarchale samenleving. Mannen worden er gezien als kostwinner en het wordt van hen verwacht dat zij voor de verzorging van hun ouders instaan als ze ouder zijn. Dochters daarentegen worden vaak als dure last beschouwd door bijvoorbeeld de druk van het betalen van een grote bruidsschat. Hierdoor kiezen sommige ouders ervoor om -illegaal- abortus te plegen wanneer ze een meisje verwachten.