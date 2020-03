In dit Spaanse rusthuis hebben 15 verzorgers zich laten ‘opsluiten’ bij senioren om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden KVDS

30 maart 2020

13u28 12 De verzorgers van een rusthuis in de gemeente Estella in het noordoosten van Spanje hebben een prachtig gebaar gesteld naar hun bewoners. Vijftien van hen hebben zich laten ‘opsluiten’ met de 62 senioren die in Residencia San Jerónimo verblijven. Zo vermijden ze shiftwissels en houden ze het risico dat het virus het verzorgingstehuis binnendringt, zo klein mogelijk.

Exact een week geleden ging de operatie van start en ze was een antwoord op een bezorgdheid die verscheidene van de bewoners hadden geuit. “Ze vertelden ons dat ze zich echt zorgen maakten over de shiftwissels bij ons personeel”, aldus directeur David Cabrero in de Spaanse digitale krant NIUS. “Ze waren bang dat ze besmet zouden raken met het nieuwe coronavirus omdat iedereen de hele tijd binnen en buiten liep.”

Minstens twee weken

Daarop besloten 15 van de 40 verzorgers om bij de senioren in te trekken en voor minstens twee weken alle taken op zich te nemen. Zo kunnen ze het risico voor de bewoners zo klein mogelijk houden, terwijl ze de senioren toch niet aan hun lot overlaten.





Het personeel mocht zelf beslissen of het in de ploeg stapte of niet. Volgens Cabrero was het engagement “ongelofelijk”. “Niemand werd er scheef om aangekeken als hij of zij het niet wilde doen”, klinkt het. “Zo hadden we een zwangere werkneemster die het niet zag zitten, iemand die binnenkort vader wordt en iemand die voor familie moet zorgen. Alle begrip daarvoor.”

Iedereen helpt trouwens op zijn of haar manier. Zo ging een werkneemster medische benodigdheden ophalen bij een laboratorium en liet ze die achter aan de deur van het verzorgingstehuis. En ging nog iemand anders pruimen en kiwi’s kopen voor de bewoners.

Iedereen volgt de quarantainemaatregelen thuis ook goed op volgens Cabrero, voor het geval ze toch nog opgeroepen zouden worden. Het personeel dat nu even in het rusthuis woont, stuurt regelmatig videoboodschappen naar zijn naasten om te laten weten dat alles in orde is.

Bij de bewoners zelf is er desondanks angst. Het personeel probeert hen zo veel mogelijk weg te houden van de televisie, waar voortdurend beklemtoond wordt dat ze tot de kwetsbaarste groep behoren. Maar evident is dat niet.

In de plaats worden allerhande activiteiten georganiseerd. Zo wordt er onder meer elke avond om 20 uur geapplaudisseerd, gezongen en gedanst op de balkons van het rusthuis. Dan weerklinkt onder meer het lied dat dezer dagen overal in Spanje te horen is: Resistire, vrij vertaald als ‘We zullen ons niet laten doen’.

Lees ook: Het traject van een coronapatiënt: wat staat je te wachten in het ziekenhuis en wanneer beland je op intensieve? (+)

Bekijk ook:

Vanavond in Helden van Hier: Corona