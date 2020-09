In dit Nederlandse bedrijf mag je onbereikbaar zijn, kan je onbeperkt verlof nemen en wordt zelfs sabbatical betaald KVDS

18 september 2020

18u44 0 Het Nederlandse verzekeringsbedrijf Aegon heeft deze week een nieuwe cao afgesloten voor zijn werknemers. Iedereen krijgt er voortaan het recht om op bepaalde momenten onbereikbaar te zijn, er start een pilootproject rond het opnemen van onbeperkt verlof en wie een sabbatical neemt, zal voor een deel doorbetaald worden.

Aegon maakte het nieuws zelf bekend op zijn website. De onderhandelingen gebeurden in coronatijd en ook in die periode van thuiswerk vergat het bedrijf het welzijn van zijn werknemers niet, zo blijkt. “Zo werd het minimum aan werkuren per dag voor medewerkers met jonge kinderen op vier uur gesteld”, klinkt het, “zodat ze de ruimte hadden om ook zorgtaken te verrichten.”

Evenwicht

Volgens CEO Maarten Edixhoven is een evenwicht tussen werk en privé ook wat vooropstond voor de nieuwe cao. “We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat onze werknemers zelf het beste weten wat een goede balans voor hen is. Dat heeft zelfs geleid tot een hogere klanttevredenheid. Maar we hebben ook gezien dat thuis meer de werkvloer is geworden. Daarom bieden we onze mensen nu ook het recht om onbereikbaar te zijn op de momenten dat ze niet aan het werk zijn.”





Ook op het vlak van vakantie zullen werknemers nu meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. Volgend jaar start een pilootproject rond het opnemen van onbeperkt verlof. Deelnemers kunnen dan zelf bepalen hoeveel vakantie ze nemen. “Daarnaast komt er ook de mogelijkheid om een deels betaald sabbatical op te nemen”, klinkt het verder. “Medewerkers in dienst bij Aegon mogen hier elke zeven jaar gebruik van maken, waarbij ze de eerste maand 70 procent en de tweede maand 50 procent krijgen doorbetaald tegen 100 procent pensioenopbouw.”

Enkele Belgische bedrijven laten hun personeel nu al onbeperkt verlof opnemen. Onder meer het Antwerpse communicatiebedrijf Marbles en het Brusselse vertaalbedrijf Jonckers. Volgens dat eerste bedrijf wordt er geen misbruik van gemaakt en ging het aantal ziektedagen zelfs omlaag.

