In dit kinderziekenhuis wast Batman de ruiten LDW

26 juni 2019

De kinderen van het kinderziekenhuis in Sout Bend, Indiana, in de Verenigde Staten konden hun ogen niet geloven: opeens hing Batman voor de ruiten te bengelen om die te wassen. Het is zwaar om langdurig in het ziekenhuis te liggen, zeker voor kinderen. Ruitenwasser Nathan Butler verkleedt zich daarom graag als Batman, om de kinderen te doen lachen. Zijn baas kwam met het idee af:“Het was een kans die ik niet kon laten liggen”, vertelt hij.