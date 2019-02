In dit Franse dorp mogen honden niet blaffen LH

08 februari 2019

15u53

Bron: Le Courrier Picard 0 De gemeente Feuquières in de Noord-Franse Oise-streek heeft een drastische maatregel genomen om klachten door hondengeblaf te vermijden. Het bestuur besloot dat honden niet langer kabaal mogen maken door te blaffen. Anders riskeert het baasje een boete van 68 euro.

Op 5 februari vond een opvallende gemeenteraad plaats in Feuquières, een Noord-Franse gemeente met 1.400 inwoners. “Mogen honden nog blaffen of niet?”, zo luidde de vraag. Een stemming wees uit dat er een verbod zou komen.

“Met dit decreet krijgen we de gelegenheid om een geldboete op te leggen als er klachten komen over blaffende honden”, legt burgemeester Jean-Pierre Estienne uit. “Er was steeds meer sprake van conflicten tussen buren door het kabaal. Er was ook al een petitie opgestart.”

Volgens de lokale pers vrezen de bewoners nu dat het gedrag van hun honden voortaan meteen zal beboet worden. Voor een blaffende hond riskeren baasjes nu een boete van 68 euro.