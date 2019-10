In dit café kan je met ‘pandabeertjes’ spelen KVE

23 oktober 2019

12u27

Bron: BBC 0 Cafés waarin huisdieren de topattractie zijn, rijzen tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Cafégangers kunnen tijdens het nippen van een drankje genieten van het gezelschap van de viervoeters met hoge aaibaarheidsfactor en dat slaat duidelijk aan. In China gaan ze nog een stapje verder met de opening van een ‘panda-café’, al is niets wat het lijkt.

Panda’s zijn fascinerende dieren die vaak uitgroeien tot de publiekslievelingen in zoos overal ter wereld. Geen wonder dat ook cafébazen er brood in zien om de schattige beren op te voeren in een café.

In de Chinese provincie Chengdu, waar je de reuzenpanda’s ook in het wild kan bekijken, is sinds kort een panda-café geopend. Al moet je dat hele concept wel met een korreltje zout nemen. De aanwezige ‘pandajongen’ zijn immers als panda ‘vermomde’ honden. De vacht van de viervoeters, van het ras chowchow, wordt gebleekt en waar nodig zwart gekleurd om zo goed mogelijk op een echte pandabeer te gelijken.

De cafébaas, meneer Huang, legt uit dat hij personeel inschakelt om de honden van een kleuring te voorzien. De speciale en kostbare verf van hoge kwaliteit, die volgens de man onschadelijk is voor de dieren, importeert hij uit Japan. Een lokale dierenarts uit in Chinese media toch zijn bedenkingen. “Het ontkleuren en verven kan de vacht en huid van de dieren wel degelijk beschadigen”, meent Li Daibing.

Ondertussen loopt het café als een trein. Al lopen de meningen over het concept uiteen. Sommigen vinden het “gek”, terwijl anderen het allemaal heel erg “schattig” vinden. En hoe denk jij erover?

