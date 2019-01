In dit Amerikaans dorpje blijft het elk jaar 65 dagen lang donker avh KVE

03 januari 2019

16u43

Bron: CNN, Washington Post 7 Op 19 november 2018 ging in Utqiagvik de zon onder en die zal niet meer opkomen tot 23 januari. De temperatuur in het meest noordelijke dorpje van de Verenigde Staten, dat vroeger Barrow heette, kan in deze periode zakken tot wel -20 graden Celsius. Maar de klimaatopwarming laat ook hier sporen achter.

Als je vindt dat de nachten hier al behoorlijk lang duren, ga dan zeker niet naar Utqiagvik in de Amerikaanse staat Alaska. Daar is het namelijk al 45 dagen nacht. Op 19 november vierden de 4.000 inwoners er het begin van de ‘poolnacht’ en het duurt nog bijna drie weken voor de zon er opnieuw opkomt.

De inwoners zijn de poolnacht al lang gewoon en vieren het begin met de horrorfilm ’30 Days of Night’. In die film uit 2007 wordt Utqiagvik tijdens de poolnacht overspoeld door vampiers.

De gemiddelde temperatuur tijdens poolnacht daalt gemiddeld tot -5 à -10 graden Celsius, maar het kwik daalt op sommige momenten tot wel -20. Maar de klimaatopwarming laat ook in Utqiagvik sporen achter: vorig jaar sloegen de algoritmes van het Amerikaanse klimaatagentschap zelfs tilt in het dorp.

Alarmerende temperaturen

Vorig jaar deden Amerikaanse wetenschappers een vaststelling die zo surreëel was dat ze het eerst amper konden geloven. De temperatuur in Utqiagvik was zo snel gestegen dat de algoritmes tilt sloegen. Toen onderzoekers van het Amerikaanse klimaatagentschap NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) het klimaatrapport in handen kregen, merkten ze iets vreemds op. De gegevens van het weerstation in Utqiagvik stonden er niet bij.

De temperatuur in het gehucht was zo snel gestegen dat computeralgoritmes de data als onrealistisch bestempelden en vervolgens hadden verwijderd uit de database. Algoritmes zijn geschikt om gegevens uit te zuiveren zodat enkel de meest betrouwbare data overblijven maar met uitschieters zoals in Utqiagvik weten ze zich geen raad.

Kanarie in de koolmijn

Wanneer we klimaatverandering vergelijken met een koolmijnramp dan is Utqiagvik de kanarie die ons waarschuwt voor nakend onheil, stellen de wetenschappers. Arctische regio’s warmen sneller op dan andere plaatsen op de planeet met Utqiagvik als uitschieter. Met steeds minder ijs om het zonlicht te reflecteren, blijft de temperatuur alsmaar stijgen.

De temperatuur in Utqiagvik is sinds het jaar 2000 met maar liefst 7,8 graden gestegen. Geen wonder dat de computermodellen tilt sloegen. Statistici zullen met nieuwe algoritmes op de proppen moeten komen om toekomstige extremen de baas te kunnen.