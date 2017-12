In deze landen is 2018 al begonnen: ook Europa aan het feesten SI IVI

22u00

Bron: ANP, VRTNWS 0 ANP Om middernacht was het (eindelijk) zover en begon 2018 bij ons, maar door de verschillende tijdzones is het niet overal tegelijkertijd Nieuwjaar. Op de eilanden in de Stille Oceaan en in Nieuw Zeeland werd 2018 al veel vroeger ingeluid.

In Apia de hoofdstad van de republiek Samoa was het om 11.00 uur onze tijd middernacht. Het nieuwe jaar is in het westelijke deel van de Stille Oceaan dus al begonnen.

Nieuw-Zeeland

In Nieuw Zeeland begon het nieuwe jaar om 12.00 uur onze tijd. Daar hebben ze een spectaculair vuurwerk afgeschoten vanaf de Auckland Sky Tower.

Omdat het nieuwe jaar niet overal op hetzelfde moment start, is tijdreizen vandaag niet onmogelijk. Zo steeg er een vliegtuig op in Nieuw-Zeeland waar het al 2018 is dat in Hawaii landde terwijl het daar nog 2017 was.

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL Flightradar24(@ flightradar24) link

Australië

Om 13 uur was het de beurt aan een klein deel van Rusland. Vanaf 14.00 uur onze tijd was het ook de beurt aan Australië. In de haven van Sydney keken naar schatting 1,6 miljoen mensen naar het traditioneel spectaculaire vuurwerk.

Japan en Zuid-Korea waren aan de beurt om 16 uur, Noord-Korea volgde een half uur later. Om 17 uur vierden China, Filipijnen en Singapore Nieuwjaar. Een uur later was het ook feest in Indonesië, Thailand en Vietnam. Bangladesh volgde om 19 uur.

In India is Nieuwjaar gevierd om 19u30 en Pakistan volgde een half uurtje later. In Afghanistan was het om 20u30 2018 en nog een uur later was ook Iran aan de beurt.

2018 heeft intussen het Europese continent bereikt. West-Rusland, Turkije, Irak en Kenia hebben om 22 uur Nieuwjaar gevierd. Om 23 uur was het de beurt aan Griekenland, Egypte en Zuid-Afrika. En om middernacht was het onze beurt!

Een uurtje na ons heten ook de Britten, Ieren, Portugezen en Marokkanen 2018 welkom. Brazilië moet wachten tot 3 uur Belgische tijd om het vuurwerk af te steken. Dan is het ook Nieuwjaar in Argentinië. Noord-Amerika viert 2018 tussen 6 en 9 uur.