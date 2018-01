In deze koffiebar kies je zelf wat je betaalt (en ze zijn nog niet failliet) TK

Bron: Guardian 0 Van meer dan 100 tot amper 1 dollar, in Metro Cafe werd het allemaal al betaald voor een kop koffie. De bar in Santa Monica heeft geen vaste prijzen op zijn menu: klanten mogen zelf kiezen wat ze betalen, en toch slaagt het etablissement erin om boven water te blijven.

Het Metro Cafe ziet eruit als een doordeweekse koffieshop: er staan allerlei soorten koffie op het menu, er zijn gezellige zithoekjes en heel wat mensen maken gebruik van de gratis wifi. Maar vraag je aan de barista wat je schuld is, dan haalt die zijn schouders op. Je bepaalt er immers zelf hoeveel je uit je portefeuille vist.

Een opmerkelijk initiatief, maar het werkt prima. In oktober besloot eigenaar Steve Snook om zijn prijslijst overboord te gooien als test. Een maand later constateerde hij dat er evenveel geld in het laatje was gestroomd als altijd, en voerde hij het systeem permanent in. "Onze inkomsten blijven stabiel - zo'n 12.500 dollar per maand", klinkt het.

Compensatie

Sommige mensen - LA kent veel daklozen - betalen amper 1 dollar voor een koffie, maar aan de andere kant gaf iemand al eens 104 dollar voor een kopje. "Slechts een klein aantal mensen probeert ervan te profiteren, en ook die behandelen we met eer en respect. We vreesden in het begin voor echte uitbuiting, maar dat gebeurt gewoon niet."

Nieuwe klanten zijn vaak helemaal in de war als ze het prijsloze menu zien. "Doorgaans vragen ze dan naar de oude prijzen. Ongeveer de helft geeft dat bedrag, een kwart geeft wat meer en de rest wat minder."

Snook doet het overigens echt uit liefdadigheid. Hij is ook pastoor en de koffiebar maakt deel uit van zijn kerk. "We willen natuurlijk een goede business leiden, maar ook meer dan dat. De vaste klanten betalen vaak ietsje meer en compenseren zo de mensen die niet veel kunnen geven. Het draait allemaal rond het creëren van een gemeenschap en rond samenwerken."