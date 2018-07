In deze ijsbar kan je aan hitte ontsnappen: drankjes in ijsglazen bij -10°C DVDA

29 juli 2018

17u52

Bron: VTM NIEUWS 0

In de Duitse hoofdstad Berlijn kan je aan de warmte ontsnappen in een ijsbar, de temperatuur bedraagt er maar liefst min tien graden Celcius. Voor de constructie van de bar werd zestig ton ijs gebruikt. Drankjes worden er in ijsglazen gegoten en er werden speciale ijssculpturen gemaakt.