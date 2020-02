In deze Franse skistations vinden zaterdag allicht vakbondsacties plaats TTR HAA

13 februari 2020

14u06

Bron: Belga, LCI 1 De onderhandelingen tussen de Franse regering en de vakbonden over de hervorming van de werkloosheidsuitkering zijn mislukt en dus vinden er zaterdag hoogstwaarschijnlijk acties plaats in verschillende skigebieden. Dat meldt de Franse nieuwszender LCI.

Volgens LCI zullen de acties die de vakbond FO (Forces Ouvrière) heeft gepland, zeker doorgaan. De zwaarst getroffen skistations worden wellicht die in het departement Savoie, met meer dan een kwart van de stakende seizoenwerkers, aldus vakbondssecretaris Eric Becker. De actievoerders zijn van plan om in sommige wintersportgebieden de skiliften 2 tot 3 uur lang stil te leggen. De vakbond overweegt nog andere acties die minder nadelig zijn voor de wintersporters, zoals het uitdelen van pamfletten en prikacties. In een aantal skistations zouden ook filterblokkades kunnen opgetrokken worden, zegt Becker. De vakbond CGT (Confédération Générale du Travail) denkt eerder aan gezamenlijke werkonderbrekingen op zaterdag.

Overzicht van de skistations waarvoor FO een stakingsaanzegging heeft ingediend:

• Savoie: Les Arcs, Tignes, La Plagne, Courchevel, Méribel Alpina, Val d’Isère, La Rosière, Val Fréjus, Val Cenis, Les Sybelles

• Isère: Val d’Isère (Les Deux Alpes, Alpe d’Huez, Chamrousse)

• Haute-Savoie: Chamonix, La Clusaz, Avoriaz, Les Gets

• Hautes-Alpes: La Meije, Serre Chevalier, Les Stations du Queyras, Risoul, Les Orres, Pra-Loup (04), Puy St Vincent, Orcières

• Pyreneeën: Grand Tourmalet, Ax Trois Domaines, Font Romeu, Piau Engaly

De vakbond CGT diende ook voor deze skistations een stakingsaanzegging in:

• Savoie: Les Menuires, Val Thorens, Valmorel, Tignes, Valloire, Les Karellis, St Colomban des Villards, Valmeinier, Savoie Grand Revard

• Haute-Savoie: Flaine, Les Carroz, Megève, Grand Bornand, Val d’Arly

• Centraal Massief: Le Lorian

• Alpes du Sud: Montgenèvre, Serre Chevalier, Risoul, Vars, Val d’Allos

• Pyreneeën: Cambre d’Aze, Porté Puymorens, Les Angles, Formiguères, Font Romeu Pyrénées 2000, Grand Tourmalet, Cauterets, Luz Ardiden, Val Louron et Altiservice St Lary

Het is nog onduidelijk welke omvang de vakbondsacties zullen aannemen, en in hoeverre de wintersporters erdoor getroffen zullen worden. In sommige delen van Frankrijk (Créteil, Montpellier, Parijs, Toulouse en Versailles) is het momenteel vakantie. Tal van gezinnen verblijven momenteel in de bergen voor een skitrip. Of er na dit weekend nog vakbondsacties zullen plaatsvinden, is nog onbekend.