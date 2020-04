In deze 18 landen heeft nog niemand het coronavirus opgelopen (officieel toch niet) Bob van Huet

03 april 2020

16u26

Bron: AD.nl 2 Nog maar een paar plekken op aarde zijn vrij van het coronavirus. En die landen liggen vooral ver weg, in de Stille Oceaan.

Het is onderhand een beetje zoeken naar dat ‘kleine Gallische dorpje’, maar er zijn zowaar nog altijd plekken op aarde waar het nieuwe coronavirus niet is gearriveerd. Achttien landen delen die bijzondere status met de Nederlandse Waddeneilanden.

Meer dan een miljoen mensen zijn inmiddels wereldwijd besmet met het nieuwe coronavirus. Bijna elk land is getroffen. Elk land van de 193 naties die bij de Verenigde Naties zijn geregistreerd? Nee, er zíjn zowaar nog een paar zeldzame coronavrije plekken. De Ierse datajournalist Niall McCarthy van het in Duitsland gevestigde Statista deed onderzoek op basis van de data die over het virus worden verzameld door gezaghebbende bronnen als de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Tot vanmorgen telde hij achttien landen die nog niet zijn bereikt door het virus.

(Lees verder onder de grafiek)



Noord-Korea

In een telefonische toelichting plaatst McCarthy meteen wel wat vraagtekens, want een van de landen die zichzelf trots onbesmet heeft verklaard, is Noord-Korea. Vanuit Zuid-Korea kwamen al eerder nieuwsberichten dat er wel degelijk besmettingen waren bij hun gesloten noorderburen. Dat lijkt ook waarschijnlijk, gezien de zeer intensieve handel langs de Chinese grens. Dat ongeveer alle statistieken geheim zijn in Noord-Korea, draagt ook niet bij aan transparantie. Maar formeel heeft leider Kim Jong-un het dus fenomenaal goed gedaan.

McCarthy sluit overigens niet uit dat Kim de waarheid spreekt. “Noord-Korea is nu eenmaal moeilijk toegankelijk, met name voor westerse toeristen. De Noord-Koreanen hebben de ambassadewijk in Pyongyang heel vroeg in quarantaine gezet. Maar niemand weet zeker hoe het er in het land aan toegaat.”

Myanmar, ook geen toonbeeld van openheid, had tot heel recent ook geen enkele zieke, maar nu blijkt er toch een gevonden. Jemen, waar een gruwelijke burgeroorlog woedt, is formeel ook virusvrij. De autoriteiten zullen weinig tijd hebben uit te zoeken of iemand overleed aan het nieuwe coronavirus, ondervoeding of een kogel.

Afrikaanse landen

De kaart van de landen die aan Covid-19 zijn ontsnapt, toonde lange tijd een behoorlijk aantal Afrikaanse landen. De laatste dagen is een handvol landen afgevallen, omdat ze toch één of meerdere gevallen hebben gemeld. “Dat aantal zou zo laag kunnen zijn doordat de bevolking daar relatief jong en sterk is en het virus vooral ouderen treft.’’

“Ook de hitte is waarschijnlijk een factor’’, vervolgt McCarthy. Een trend die hij in de afgelopen weken heeft gezien, is dat het zuidelijk halfrond, waar het nu warmer is, niet zulke explosieve epidemieën registreerde als het noordelijk halfrond. Waarom? “Misschien ook omdat Italianen en Spanjaarden veel meer met hun ouders en grootouders in hetzelfde huis wonen. Dan heb je extra besmettingsrisico. Ik denk dat het virus wel degelijk rondwaart op het zuidelijk halfrond, maar veel trager. Klimaat, sociale omstandigheden en bereikbaarheid zijn zeker factoren.”

De datajournalist trekt een logische conclusie: de minst bezochte landen hebben de minste gevallen. Of, wat heel goed kan, vanwege de slechte medische infrastructuur in vooral Afrika is het gewoon heel moeilijk om te weten of iemand wel of niet besmet is. De Comoren, Sao Tome en Principe en Zuid-Soedan zouden in ieder geval nog steeds geen gevallen hebben gehad.

Ik denk dat dit lijstje nog wel even houdt. Die eilanden zijn echt moeilijk te bereiken

Afgelegen eilanden

Waarschijnlijker is dat kleine, echt heel afgelegen, eilanden werkelijk virusvrij zijn. Volgens McCarthy geldt dat voor Micronesië, Nauru, Palau, Samoa, Sao, Kiribati, de Marshall Eilanden, de Solomons Eilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu in de Stille Oceaan. De vraag is dan: hoelang nog?

“Ik denk dat dit lijstje nog wel even houdt. Die eilanden zijn echt moeilijk te bereiken. En ik denk bijvoorbeeld niet dat de Noord-Koreanen volgende week plots wél ziektegevallen gaan melden.” Dan zijn er nog Tadzjikistan en Turkmenistan. Dat laatste land is ook een bijzonder geval. Daar heeft de president het woord ‘corona’ namelijk verboden. Dus is het er niet. Handig.

