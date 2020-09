Exclusief voor abonnees

In de VS ligt een gebied zo groot als België in de as: “Deze nieuwe hel maakten we zelf”

Barbara Debusschere

18 september 2020

08u00

Bron: De Morgen

Nooit geziene branden veranderen de westkust van de VS in een apocalyptische plek met zeker 36 doden. Een gebied zo groot als België ligt in de as, tienduizenden zijn op de vlucht en verstikkende rook drijft tot in New York. “Dat zelfs de meest geavanceerde regio ter wereld dit niet de baas kan, toont dat de opwarming nu al onverbiddelijk is.”