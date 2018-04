In de VS is het moeilijk wapens uit handen van labiele figuren te houden

Vaak worden signalen vooraf gemist

Bert Lanting

25 april 2018

Bron: de Volkskrant

Aanslagen met auto’s of bestelbussen komen maar weinig voor in de Verenigde Staten. Voor terroristen of geestelijk gestoorde figuren is het eenvoudig genoeg om aan vuurwapens te komen.