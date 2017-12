In deze landen is 2018 al begonnen SI

12u02

Bron: ANP 0 afp Archiefbeelden. Op de eilanden in de Stille Oceaan en in Nieuw Zeeland werd 2018 al ingeluid. Om 14 uur verwelkomt ook het oosten van Australië het nieuwe jaar.

In Apia de hoofdstad van de republiek Samao was het om 11.00 uur onze tijd middernacht. Het nieuwe jaar is in het westelijke deel van de Stille Oceaan dus al begonnen. Op tal van eilanden in de 'Pacific' wordt nu het nieuwe jaar ingeluid.

In Nieuw Zeeland begon het nieuwe jaar om 12.00 uur en in het oosten van Australië knallen de kurken om 14.00 uur onze tijd. In de haven van Sydney zullen dan naar verwachting 1,6 miljoen mensen naar het traditioneel spectaculaire vuurwerk kijken.