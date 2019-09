In de jaren ‘90 verdiende hij miljoenen: zo gaat het nu met de bedenker van de Flippo LDW

16 september 2019

21u06 0 De Nederlander Hans Zandvliet bedacht in de jaren negentig de Flippo, het plastic schijfje dat in zakken chips werd verkocht. Hij werd er schatrijk mee. Maar daarna speelde hij weer alles kwijt door een natuurramp en verzekeringskwesties. Hij leeft nu van een uitkering in een sociale huurwoning.

De Flippo was in de jaren negentig een gigantisch succes, niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Hans Zandvliet kreeg het idee voor de Flippo tijdens een reis in de Verenigde Staten, waar hij kinderen zag spelen met kartonnen schijfjes.

Zandvliet zocht investeerders en maakte een miljoenendeal met het grote Pepsi in Amerika. De interesse volgde in Europa: in België en Nederland strikte hij chipsfabrikant Smith’s en de rest is geschiedenis. De miljoenen rolden binnen. “Als ik even terugdenk, geloof ik dat ik op een gegeven moment 32 miljoen euro waard was”, vertelt Zandvliet.

Noodlot

Hij kocht een villa in Wassenaar, een van de duurste gemeentes van Nederland, en werd een overbuur van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maar in 2006 liep het allemaal mis. De verkoop van flippo’s stagneerde en Zandvliet stopte miljoenen in een fabriek in Vietnam om zijn volgende speeltje te maken, knikkers met beeldjes in.

En dan slaat het noodlot toe. De regio waar de fabriek in Vietnam staat, liep onder water. Alles ging verloren en de verzekeringen kwamen niet tussen omdat het om een natuurramp ging. Alsof dat nog niet genoeg was, belandde Zandvliet een aantal maanden in het ziekenhuis door een erfelijke hartziekte. Zandvliet raakte alles kwijt, maar blijft optimistisch. “Eén ding moet je wel doen: niet vergeten om ook een beetje voor jezelf te zorgen”, besluit hij.