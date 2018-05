In de huid van een schoolschutter: schietspel zorgt voor controverse in VS

Daimy Van den Eede

28 mei 2018

15u55

VTM Nieuws

'Active Shooter’, een nieuw videospel in de Verenigde Staten, krijgt heel wat kritiek. In het videospel kruip je in de huid van een schoolschutter. Controversieel, omdat de VS regelmatig te maken krijgt met schoolschutters.