In de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, mogen enkele scholen weer open Redactie

06 mei 2020

12u23 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. In de Chinese stad Wuhan waren de scholen sinds januari gesloten door de uitbraak van het coronavirus. Nu mogen enkele scholen weer open, maar wel onder strikte maatregelen.

Alle scholieren, leerkrachten en medewerkers moeten verplicht een mondmasker dragen. Er moet ook te allen tijde voldoende afstand gehouden worden in het gebouw. Voordat de leerlingen naar binnen mogen, wordt eerst hun temperatuur gemeten. Voorlopig gaat het enkel om het laatste jaar van het middelbaar. Wanneer de andere scholen in Wuhan opengaan, is nog niet duidelijk.