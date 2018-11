In de binnenstad van Marseille storten gebouwen in waar je bij staat: “Onze huizen vallen als dominostenen” Daan Kool

27 november 2018

14u23

Bron: de Volkskrant 1 Terwijl het centrum van andere steden wordt opgeknapt, vallen de klassieke arbeiderswijken van Marseille ten prooi aan verval. Deze maand stortten er drie gebouwen in. Bewoners vrezen dat het daar niet bij blijft.

Eliane Pascale zat televisie te kijken op de bank in haar huurhuis in Marseille, toen ze een krakend geluid in haar keukentje hoorde. Het kwam van boven. Pascale liep naar de keuken en staarde een paar seconden naar het plafond. Niets abnormaals te zien.

Ze liep terug naar de woonkamer, om vrijwel meteen een enorme knal te horen. Vol ongeloof keek ze om naar haar keuken: het plafond was ingestort, een paar tellen nadat ze daar zelf pal onder had gestaan.

