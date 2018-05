In Congo nemen 4 verschillende partijen met exact dezelfde naam deel aan verkiezingen SI

13 mei 2018

16u12

Bron: Belga 2 De Congolese overheid heeft de officiële lijst bekendgemaakt van partijen die op 23 december mogen deelnemen aan de verkiezingen in het land. De meest in het oog springende vaststelling is dat er maar liefst vier verschillende partijen met de naam UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) zullen deelnemen, zo melden de plaatselijke media.

UDPS is de partij van Etienne Tshisekedi, de "historische" oppositieleider die vorig jaar in Brussel overleed. Vier verschillende partijen eisen nu de politieke erfenis van Tshisekedi op en trekken in december naar de kiezer met een verwijzing naar UDPS in hun naam, zo meldt de nieuwssite Actualité.cd.

Het gaat om UDPS/Tshisekedi (de partij van Félix Antoine Tshisekedi, de zoon van de overleden oppositieleider), UDPS/Tshibala (geleid door Tharcisse Loseke en vernoemd naar huidig premier en dissident ex-UDPS-lid Bruno Tshibala), UDPS/Renove (geleid door Valentin Mubake, een gewezen adviseur van Tshisekedi senior) en UDPS/Kibassa (geleid door Augustin Kibassa Maliba, een van de oprichters van de partij in 1982).

De partijen die op de lijst van de Congolese overheid vermeld staan, mogen op 23 december deelnemen aan de stembusgang in Congo. Dan worden onder meer de president, het parlement en de provincieraden verkozen.

Opvallende afwezige

De meest opvallende afwezige op de lijst is het platform Ensemble van Moïse Katumbi, een oud-medestander van president Joseph Kabila die in 2015 overstapte naar de oppositie. Katumbi werd veroordeeld in een zaak van vastgoedfraude, maar stelt dat het om een politiek geïnspireerd proces ging. Hij verblijft sinds 2016 in ballingschap in België en riskeert bij terugkeer naar Congo te worden opgepakt.

