In coma tijdens bevalling: vrouw met corona sterft zonder haar dochter in levenden lijve gezien te hebben SVM

22 juli 2020

14u15

Bron: New York Post 0 Een vrouw is in de Amerikaanse staat Minnesota overleden aan het coronavirus nadat ze in coma een kind ter wereld gebracht had. Aurora Chacon Esparza (35) heeft nooit de kans gekregen om haar dochter in levenden lijve te zien.

De vrouw was zeven maanden zwanger toen ze voor het eerst symptomen van het coronavirus vertoonde. Een eerste test bleek negatief, maar haar ademhalingsproblemen en hoestbuien hielden wel aan. De dokter raadde haar aan thuis te blijven omdat zo’n test soms een foutief resultaat oplevert.

Dat bleek hier ook het geval. Een week later - op 14 juni - diende Aurora in het ziekenhuis opgenomen te worden. Vijf dagen later belandde ze al in een coma en moest een beademingsmachine haar in leven houden.

Toen ook nog eens haar zuurstofpeil sterk daalde, zagen dokters zich genoodzaakt om de baby geboren te laten worden. De keizersnede gebeurde na dertig weken zwangerschap, veel sneller dan voorzien. Maar als er niets ondernomen werd, bestond het risico dat ze het beiden niet zouden overleven.

Andrea deed het als prematuurtje wonderwel en ook Aurora vertoonde in eerste instantie hoopgevende tekenen. Op 7 juli ging het echter weer de verkeerde kant uit, met acuut zuurstoftekort tot gevolg. Uiteindelijk zou ze twaalf dagen later - vorige zondag - definitief de strijd verliezen.

Een ECMO-machine (die de functie van hart en longen overneemt en ingezet wordt als de beademing niet meer volstaat) had eventueel nog soelaas kunnen bieden, maar het North Memorial Hospital was daar niet mee uitgerust. Verschillende verzoeken om haar naar een ander ziekenhuis over te brengen, werden geweigerd. “En naar het einde toe had het geen zin meer. Het toestel zou meer kwaad dan goed hebben gedaan omdat ze zo lang aan de beademing gelegen had”, treurt haar echtgenoot Juan Duran.

“Aurora had geen onderliggende aandoeningen, we hadden nooit gedacht dat dit ons zou kunnen overkomen”, stelt de man. “Gelukkig kan ik me nog enigszins optrekken aan onze dochter. Ze weegt nu 1,9 kilogram en kan zelfstandig ademen.” Het koppel heeft ook nog een zoon (1) en een dochter (7).