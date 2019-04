In China nagemaakte Nederlandse politiekleding voor een prikje te koop mvdb

04 april 2019

13u36

Bron: ANP - De Telegraaf 0 Op Chinese webwinkels is kleding te bestellen met het logo van de Nederlandse politie erop. Voor een prikje kunnen particulieren shirts en truien krijgen. De Nederlandse politie noemt het “niet wenselijk” en hoopt dat de advertenties snel verdwijnen.

De krant De Telegraaf bracht de zaak aan het licht. Voor nog geen drie euro is op de bekende online webshop AliExpress een shirt met de letters POLITIE op de achterkant en aan de voorkant het logo, dat bestaat uit een wetboek, een granaat en een vlam. Het wordt gratis bezorgd. Ook wordt er kleding, zoals jassen, aangeboden met het beeldmerk en daaronder de term ‘arrestatieteam’.



Volgens de politie mag het niet. “Het verkopen van deze kleding is strafbaar”, zegt een woordvoerder. “Het politielogo is gewoon geregistreerd en mag niet worden gebruikt op nagemaakte kleding.”



Het is niet zo dat er criminele activiteiten zijn gepleegd door mensen met deze nepkleding. “Het gebeurt wel eens dat criminelen zich voordoen als agent en een misdaad begaan. Maar in relatie tot de kleding die nu online verkocht wordt, hebben we zoiets gelukkig nog niet meegemaakt.” Bij twijfel mogen mensen politieagenten altijd om identificatie vragen.

Lees ook: Nieuw uniform Nederlandse politie lijkt sprekend op outfit mannenkoor