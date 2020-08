In China begint het leven ruim acht maanden na de uitbraak van de coronapandemie weer stilaan normaal te lijken Joeri Vlemings

23 augustus 2020

12u00

Bron: New York Times 0 Ruim acht maanden nadat het nieuwe coronavirus zich vanuit China over de rest van de wereld is beginnen te verspreiden, komt het leven daar stilaan weer in zijn gewone doen. Alles is opnieuw open, overdracht van Covid-19 is er nog amper. Toch blijft ook de angst rondwaren dat het weer fout kan lopen, schrijft de New York Times.

Eind vorig jaar dook SARS-CoV-2 in de Chinese miljoenenstad Wuhan op. Half maart moest onder meer ook ons land in lockdown gaan, omdat het nieuwe coronavirus zich razendsnel verspreidde. Inmiddels is het gewone leven in Wuhan hervat. Dat betekent dat Chinezen er weer massaal samentroepen in waterparken en op avondmarkten. In Peking gaan duizenden studenten weer naar de campus en ook Shanghai bruist opnieuw van het leven. Chinese grootsteden hebben de strengen maatregelen van social distancing en verplichte mondmaskers gelost. Cinemazalen en fitnesscentra krijgen weer volk over de vloer. Net als toeristische trekpleisters.

Xiong Xiaoyan uit Guangdong, waar ze bij een verffabrikant werkt, trok voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer naar de cinema. Zij ervoer de maatregelen als “verstikkend”, maar zegt aan de New York Times dat het voor haar nu “niet langer voelt alsof er iets erg beangstigends of levensbedreigends is”. “Toen de lichten uitgingen, voelde ik dat mijn normale leven was teruggekeerd. Ik kon alles buiten vergeten en in mijn eigen spirituele wereld zitten.”

Al zeven dagen op rij noteerde China geen enkele nieuwe lokale besmetting, alleen nog twaalf geïmporteerde gevallen. Officieel telt China 84.951 vastgestelde coronabesmettingen en minstens 4.634 doden, al is dat vermoedelijk een zware onderschatting. Ter vergelijking: in ons land staat het aantal vastgestelde besmettingen op 81.468 en vielen er al 9.988 coronadoden.

We kunnen reizen maar beter koesteren Jing Mingzhu

Grote evenementen mogen ook opnieuw plaatsvinden, zij het met een beperkt aantal deelnemers. Zo gaat het populaire bierfestival in Qingdao in het oosten van China grotendeels door zoals gepland. Mondmaskers zijn er niet verplicht. En onlangs ontving Shanghai duizenden liefhebbers op een gaming event.

Chinezen beseffen nu meer dat reizen niet zomaar vanzelfsprekend is, weet Jing Mingzhu uit Xi’an in Noordwest-China. Ze reisde onlangs naar Zuid-China. “Toen reizen plots niet meer kon, besefte ik dat ik het maar beter kon koesteren.”

De overheid blijft wel voorzichtig. Sommige plaatsen mogen enkel op halve capaciteit opereren. Wie in een bankkantoor, in een restaurant of op een andere openbare plek wil komen, moeten een controle van de lichaamstemperatuur toestaan en aantonen met digitale codes dat ze gezond zijn en recent geen risicogebied hebben bezocht. Andere voorzorgsmaatregelen zijn het weigeren van de meeste buitenlanders op Chinese bodem en reisbeperkingen in Xinjiang in het westen van China, waar vorige maand nog een broeihaard was. Ook Chinese experts en burgers zijn er nog altijd niet helemaal gerust in dat er geen nieuwe uitbraak van Covid-19 zal komen, zeker nu ook in China het weer kouder wordt en mensen weer meer binnen gaan leven.

Maar China is erg trots op de eigen aanpak van het virus, zeker in vergelijking met de VS en Europa die nog altijd stevig worstelen om de epidemie onder controle te krijgen. Toen andere landen kritiek hadden op een stevig zwembadfeestje in Wuhan waar duizenden mensen opeengepakt aan deelnamen, noemde een woordvoerder van Buitenlandse Zaken dat een “strategische overwinning op het virus”. Over de reactie in het buitenland zei hij dat “de druiven te zuur” waren. Ook de 28-jarige Yuki Liu was van de partij in Wuhan en voelde zich “ontspannen en vrij”. “Ik vergat de epidemie bijna, eerlijk gezegd. Zolang de mensen niet de hele tijd niesden of spuugden, kwamen ze mij voor als normale mensen.”

Lees ook: We beleven de zwaarste crisis sinds WO II: zo loodsten politici ons uit de vorige (+)