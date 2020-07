In boerka vermomde ziekenhuisbaas Bangladesh opgepakt na handel in neptestresultaten

redactie

15 juli 2020

22u12

Bron: ANP 0 De autoriteiten in Bangladesh hebben na een affaire rond coronatesten een ziekenhuisbaas opgepakt die vermomd probeerde het land te verlaten. Duizenden mensen zouden zonder getest te zijn via klinieken van de man een verklaring hebben bemachtigd dat ze het coronavirus niet hadden.

Zijn arrestatie volgde na een klopjacht van negen dagen. "Hij is aangehouden bij de oever van een grensrivier terwijl hij naar India probeerde te vluchten. Hij droeg een boerka", meldt een woordvoerder van de politie. De autoriteiten hebben ook meerdere andere mensen opgepakt vanwege de testfraude.

Experts waarschuwen dat de handel in neptestresultaten de strijd tegen het virus verder kan compliceren in het land met circa 168 miljoen inwoners. Zo kan twijfel ontstaan over de juistheid van virustesten. Dat kan ook gevolgen hebben voor de miljoenen inwoners die in het buitenland werken en veel geld terugsturen.

Certificaten

Zo liet Italië onlangs vluchten van Bangladesh naar Rome staken. Meerdere passagiers die vanuit Dhaka het vliegtuig hadden genomen, bleken na aankomst besmet te zijn met het virus. Sommige mensen uit Bangladesh die positief hebben getest in Italië, beschikten volgens belangenorganisatie OKUP naar verluidt over certificaten uit hun thuisland. Daar stond op dat ze het virus niet hadden.

In Bangladesh is tot dusver bij ruim 193.000 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Experts denken dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt, omdat relatief weinig wordt getest.