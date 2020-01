In België wonend echtpaar opgepakt voor fraude van half miljoen euro bij telecombedrijf mvdb

31 januari 2020

14u05

Bron: ANP 1 Een Nederlands echtpaar dat in ons land woonde, is opgepakt voor het herhaaldelijk oplichten van een groot telecombedrijf. De 41-jarige man en de vrouw (32) zouden veelvuldig bestellingen hebben gedaan voor vaste telefonie met gebruik van valse identiteitsgegevens. De totale schade voor het bedrijf bedraagt zo’n half miljoen euro.

De verdachten plaatsten bestellingen vanuit verschillende e-mailadressen. Ze gebruikten hierbij de adresgegevens van huizen die te koop stonden of net waren verkocht. De bestelde pakketten werden bezorgd op afhaalpunten van PostNL. De verdachten haalden de pakketten vervolgens op en sloten de modems op onbekende locaties aan.



De politie arresteerde het Nederlandse echtpaar, woonachtig in België, op 9 januari. Zij komen in april voor de rechter en zitten voorlopig nog vast. Eind vorig jaar werd een 31-jarige man uit Delfzijl (provincie Groningen) opgepakt voor dezelfde vorm van fraude. De politie betrapte hem op heterdaad in de stad Groningen. De totale schade in deze zaak is ruim 150.000 euro. De rechtbank stelde hem in vrijheid, in afwachting van zijn proces.