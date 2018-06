In België kan het niet, in Groot-Brittannië wel: zieke jongen (12) krijgt cannabisolie terug van autoriteiten HA

16 juni 2018

15u36

Bron: Sky News 53 Goed nieuws voor de Noord-Ierse jongen Billy Caldwell. De Britse autoriteiten hebben de cannabisolie vrijgegeven die ze eerder in beslag hadden genomen van de 12-jarige epilepsiepatiënt. De jongen verblijft momenteel in het ziekenhuis na verschillende aanvallen, meldt Sky News.

De tiener, die ook autistisch is, was de olie met zijn moeder gaan halen in Canada, nadat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken Billy's arts had opgedragen te stoppen met die nog voor te schrijven. Toen moeder en zoon maandag op de luchthaven van Londen landden, werd de olie door de douane in beslag genomen, omdat die verboden is in Groot-Brittannië. Billy kreeg vervolgens verschillende aanvallen en werd in het ziekenhuis opgenomen.

Volgens zijn moeder, Charlotte Caldwell, keerden de epileptische aanvallen terug nadat ze de voorraad had moeten afgeven. Ze vroeg aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om de olie terug te geven, en dat stemde daar vandaag mee in. "De medicinale olie is vrijgegeven en wordt naar het ziekenhuis gebracht", bevestigde een woordvoerder van de Caldwell-familie.

"Dit is een zeer complexe situatie", reageerde de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javi. "Maar onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat Billy de meest effectieve behandeling op een veilige manier krijgt." Javi nam de beslissing om de olie vrij te geven na overleg met artsen die erop gewezen hadden dat het om een medisch noodgeval gaat.

De zaak wakkert de discussie over het gebruik van cannabisolie in Groot-Brittannië opnieuw aan. Verschillende politici spraken afgelopen week hun steun uit voor de familie Caldwell.

Ook in ons land wordt gepleit voor de legalisering van cannabisolie. Zo verscheen vorige maand nog het verhaal van de 8-jarige Sofie in deze krant. Het meisje lijdt al drie jaar aan epilepsie en is uitbehandeld. Gewone medicijnen helpen niet meer, cannabisolie wel. De ouders van Sofie organiseerden vorige maand een mars voor de legalisering van de olie. Die trok ongeveer 300 deelnemers, onder wie ook Karen Damen.