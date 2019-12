In België gezochte man (29) gevat in Italië na bezoek aan liefje KVDS

29 december 2019

07u13

Bron: Corriere di Sienna, La Provincia 17 De Italiaanse politie is erin geslaagd om een voortvluchtige man (29) te vatten die door het Belgisch gerecht gezocht werd. De man zou een kopstuk zijn in een netwerk van mensenhandelaars. De politie kon hem arresteren toen hij een bezoekje bracht aan zijn vriendin.

Verscheidene Italiaanse media berichten dit weekend over de aanhouding. Tegen de man – die van Albanese origine is – werd door ons land een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou een van de spilfiguren zijn in een Albanees netwerk van mensenhandelaars dat onder meer in België opereerde. Het zou illegale immigranten uit voornamelijk Afrika en Azië naar Europa gesmokkeld hebben en dure transfers geregeld hebben vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk.

Radar

De man verdween echter van de radar van het Belgisch gerecht. De politie ontdekte daarop dat hij een partner had en de vrouw bleek sinds twee maanden in het Italiaanse Monteroni D’Arbia te wonen, een kleine gemeente in de provincie Siena. Daar huurde ze een huis.





De Italiaanse carabinieri gingen ervan uit dat hij vroeg of laat zijn vriendin zou opzoeken en kregen gelijk. (lees hieronder verder)

De carabinieri schaduwden de vrouw geduldig en dit weekend was het zover. De man daagde effectief op en de Italiaanse militairen konden hem in de boeien slaan.

Er wordt verwacht dat hij nu aan België zal worden uitgeleverd. Op de feiten waarvan de verdachte beschuldigd wordt – en die niet gespecifieerd worden – staat volgens de Italiaanse media een celstraf die kan oplopen tot 20 jaar.