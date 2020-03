IN BEELD. Zo ziet een land met 1,3 miljard inwoners in lockdown eruit AW

25 maart 2020

12u57 4 Gisteren kondigde de Indiase premier Narendra Modi aan dat het land vanaf middernacht (lokale tijd) voor een periode van drie weken in lockdown geplaatst zou worden. Of het land met 1,3 miljard inwoners daarin zou slagen, vroeg men zich wereldwijd af. Maar het lijkt alvast aardig te lukken: behalve enkele politieagenten die garanderen dat de maatregelen gerespecteerd worden, is het bijzonder rustig in het tweede grootste land ter wereld.

Het is een bizar beeld, wellicht nog vreemder dan de verlaten straten in Brussel: Indiase plaatsen waar het normaal krioelt van het volk, zien er vandaag desolaat uit. Tempels, marktjes en treinstations zijn gesloten. En wie zich toch buitenshuis begeeft, moet een goede reden kunnen voorleggen aan agenten.

Ook de producenten van iPhones hebben hun productie tijdelijk stilgelegd vanwege de nationale lockdown. Apple heeft een kantoor in de stad Hyderabad (zie foto’s hieronder), waar duizenden mensen werken aan kaarten voor het bedrijf. Zij worden ook geraakt door de maatregelen van de overheid.

