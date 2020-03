IN BEELD. Zo ziet dag 1 van de Italiaanse quarantaine eruit

Joeri Vlemings

09 maart 2020

11u34

0

Italië besloot gisteren een regio met 16 miljoen inwoners in lockdown te plaatsen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Dat zorgt voor uitzonderlijke beelden, zoals een leeg San Marcoplein in Venetië of een koffiehuis zonder volk langs een drukke snelweg nabij Pavia. Een kwart van de Italiaanse bevolking werd vanochtend wakker in quarantaine. Dag 1 in beeld.