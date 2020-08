IN BEELD. Zo verschrikkelijk is verwoesting na gigantische explosie in Beiroet KVDS

05 augustus 2020

11u03 4 De gigantische explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet heeft een ongeziene verwoesting aangericht. Bij de ramp kwamen zeker 100 mensen om het leven - waaronder ook een Belg - en vielen meer dan 4.000 gewonden. Een deel van de stad ligt in puin, zo is te zien op beelden van het getroffen gebied.



Op de plaats waar de explosie plaatsvond, is de vernieling nagenoeg compleet. Van de bekende silo's in de haven staan alleen nog enkele muren overeind. Naast het gebouw is een gigantische krater te zien. Satellietbeelden van voor de ramp tonen hoe gigantisch die wel niet is.

In de onmiddellijke omgeving van de haven is de schade het grootst. Maar ook verderop in de stad is de ravage enorm en lijkt het wel oorlogsgebied te zijn. Gebouwen zijn deels ingestort, ramen sneuvelden en wagens werden vernield door vallend puin of zijn gewoon weggeblazen.

Gewonden stromen toe in de plaatselijke ziekenhuizen, maar die zijn vaak zelf zwaar beschadigd door de enorme explosie.