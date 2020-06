IN BEELD. Wereldwijd protest tegen racisme en politiegeweld: tienduizenden mensen op straat na dood George Floyd JTO RL

07 juni 2020

00u27

Bron: Belga 24 UPDATE Over de hele wereld komen mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over raciale ongelijkheid en politiegeweld. Aanleiding is de dood van George Floyd, die bijna twee weken geleden stierf tijdens een gewelddadige politie-interventie in de Verenigde Staten. Floyds dood bracht niet alleen in de VS, maar ook elders in de wereld protestbewegingen tegen racisme en politiegeweld op de been: onder andere in Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en ons land werd actie gevoerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In heel Australië kwamen tienduizenden mensen op straat. De betogers in Sydney droegen spandoeken mee met daarop “I can't breathe”, een verwijzing naar de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij werd op 25 mei in Minneapolis omgebracht door verstikking door een blanke politieagent.

De organisatoren van de betogingen in Australië wilden daarnaast ook het hoge aantal Aboriginals dat wordt opgesloten hekelen. De voorbije 30 jaar kwamen meer dan 400 Aboriginals om tijdens hun opsluiting.

In Melbourne, waar 5.000 mensen op straat kwamen, riskeerden ze boetes als er onvoldoende afstand was tussen de betogers. In Brisbane betoogden volgens de politie meer dan 10.000 mensen.

(lees verder onder de foto’s)

Protest in Parijs

In Parijs geldt er technisch gezien een verbod op bijeenkomsten van meer dan tien personen, maar dat kon een betoging ter nagedachtenis van George Floyd niet tegenhouden. In de Franse hoofdstad kwamen zeker 5.500 demonstranten opdagen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De betogers verzamelden zich zaterdagnamiddag aan de Amerikaanse ambassade, gelegen aan de Place de la Concorde.

Ook in Bordeaux, Lyon, Rijsel, Rennes en Marseille was er vandaag Black Lives Matter-protest. Samen brachten zij 17.800 demonstranten op de been.

In Metz waren er incidenten in de marge van een betoging, waarvoor 800 actievoerders opdaagden. Toen betogers het gerechtsgebouw er viseerden, raakten vier politieagenten en de procureur lichtgewond, aldus de lokale autoriteiten.

Dinsdag vond in Parijs al een betoging plaats van zeker 20.000 mensen. Zij kwamen op straat om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.

(lees verder onder de foto’s)

Betogingen in Londen

Ook in Londen kwamen vandaag duizenden mensen op straat om te betogen tegen racisme. Daarmee negeren ook de Britse manifestanten het officieel advies om massabijeenkomsten te vermijden wegens de coronapandemie. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel had nochtans aangegeven dat dit “voor ieders veiligheid was”.

Even werd de sfeer grimmig toen het tot schermutselingen kwam tussen enkele betogers en de politie. Eén politieagent zou gewond zijn geraakt na een val van een paard. Het zou gaan om een ongeluk dat niet te wijten is aan een actie van de betogers, meldt de Britse politie aan Sky News.

(lees verder onder de foto’s)

Kop­pen­lo­pen in Berlijn

In Duitsland hebben tienduizenden betogers geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Alleen al op de Alexanderplatz in Berlijn waren er volgens de politie 15.000 betogers, terwijl de organisatoren op een tiende hadden gerekend. Deze middag was het daar zodanig druk geworden dat de politie de manifestanten moest vragen om in de zijstraten te blijven. Om de veiligheid te garanderen werden de omliggende straten afgesloten voor verkeer.

Het begon als een vreedzaam protest maar rond 17.20 uur escaleerde de situatie dan toch een beetje. Er werd met flessen gegooid en een man is gearresteerd.

Ook in 25 andere Duitse steden kwamen betogers op straat. In München daagden er volgens de politie 25.000 betogers op.

(lees verder onder de foto)

Now: Thousands protesting at Berlin's Alexanderplatz. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/U2kz8fmZ5W Benjamin Alvarez(@ BenjAlvarez1) link

Grote opkomst in Nederland

In Nederland waren er vandaag demonstraties in Eindhoven en in Tilburg. In Tilburg kwamen ongeveer 800 mensen op straat waardoor er genoeg afstand kon worden bewaard. In Eindhoven daarentegen was het Stadhuisplein al heel snel volgelopen. De actie was nog maar een kwartier bezig toen de gemeente zei dat iedereen naar huis moest gaan.

(lees verder onder de foto’s)

Zwitserse politie deelt maskers uit aan betogers

In het Zwitserse Basel kwamen zo’n 5.000 mensen opdaagden. Veel meer dan de toegelaten 300 in het kader van de coronabestrijding. Maar waar de politie normaal zou oproepen om afstand te houden, deelde ze nu mondmaskers uit aan iedereen, zo meldt het agentschap Keystone-SDA. Ten teken van solidariteit knielden de agenten samen met de demonstranten.

Ook in ons land is er betoogd

In Luik zijn deze middag zowat 700 mensen opgedaagd om hun steun te betuigen aan George Floyd. Om 14 uur verzamelden de betogers in de buurt van het treinstation van Luik-Guillemins. Rond 15.30 uur ging een groep van 250 personen richting het Sint-Lambertusplein, waar ze knielden voor het justitiepaleis.

De manifestatie kreeg geen formele toelating van het stadsbestuur want massabijeenkomsten zijn volgens de regels om het coronavirus in te dijken nog altijd verboden. Maar omdat alles rustig verliep, lieten de autoriteiten begaan. Voorlopig is er geen enkele proces-verbaal opgesteld.

In Antwerpen lokte een Black Lives Matter-betoging dan weer zo’n 500 tot 700 deelnemers naar de Groenplaats. Over het algemeen hielden de manifestanten zich goed aan de afstandsregels. Op sociale media en via flyers werd afgelopen week opgeroepen om deel te nemen aan deze actie.

De stad en politie hadden eerder al laten weten dat manifestaties door de coronacrisis verboden waren. Twee personen die zich bekendmaakten als organisatoren, kregen dan ook een GAS-boete voor het organiseren van een niet toegelaten manifestatie.