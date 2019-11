IN BEELD. Venetië kreunt onder aanhoudende watersnood, wind voert water opnieuw de stad in: San Marcoplein afgesloten voor toeristen “Nieuwe dag van alarm” ADN

15 november 2019

12u03

Bron: Belga, ANP 12 Het beroemde San Marcoplein in Venetië is vandaag wegens de overstromingen en de hevige wind afgesloten. Dat heeft burgemeester Luigi Brugnaro meegedeeld. De toestand is opnieuw kritiek wegens de aanhoudende watersnood.

Het waterpeil bevindt zich vanmiddag ongeveer 160 centimeter boven het normale niveau. Burgemeester Brugnaro spreekt op Twitter van "een nieuwe dag van alarm". Hij roept de bewoners op tot voorzichtigheid. “Ik ben gedwongen om het San Marcoplein te sluiten vanwege de gezondheidsrisico’s voor de burgers. Het is een ramp”, zei de burgemeester.

Hevige wind

De hevige wind voert het water momenteel opnieuw de stad in. De scholen en het Dogepaleis blijven gesloten en het openbaar vervoer ligt stil. Het water staat vandaag wel minder hoog dan woensdag. Toen werd een recordwaarde van 187 centimeter geregistreerd, het hoogste niveau in meer dan 50 jaar. Meer dan 90 procent van de historische stad stond onder water.



De Italiaanse regering riep gisteren de noodtoestand uit in Venetië. Premier Giuseppe Conte meldde dat daarmee 20 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor noodhulp. Hij zei dat de overstromingen “het hart van Italië raken”. “Het is schokkend om dit te zien”, zei een Mexicaanse toerist. “Je staat gewoon tot je knieën in het water. Je moet hier zijn om het te geloven. Hopelijk gebeurt dit nooit meer.”

Dodelijk slachtoffer

Door het noodweer overleed in de nacht van dinsdag op woensdag een man. Het 78-jarige slachtoffer werd geraakt door de bliksem terwijl hij water aan het wegpompen was.