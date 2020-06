IN BEELD. Social distancing? Hoe mensen bij de wereldwijde protesten tegen politiegeweld afstandsregels overboord gooien ADN

08 juni 2020

12u10 8 Ze vinden over heel de wereld plaats en er komt steeds meer volk op af: de protesten tegen racisme en politiegeweld na de dood van Amerikaan George Floyd. ‘Bubbels’ kan je deze gigantische m ensenzeeën bezwaarlijk noemen. En dat in coronatijden.



In Brussel was het gisteren tijdens een grote anti-racismebetoging drummen geblazen. De mensenmassa was zo groot dat stewards en politie er al snel niet meer in slaagden om de afstandsregels tussen de betogers te handhaven.

Hoewel burgemeester Philippe Close (PS) benadrukte dat ‘99,9 procent van de manifestanten’ een mondmasker droeg, werd de belangrijke regel van social distancing tijdens deze coronapandemie wel in één klap begraven. En dat tot groot verdriet van virologen. “Ik wil geen enkel negatief oordeel vellen over de emoties die deze mensen voelen en wat hen drijft om hun stem te laten horen, maar vanuit epidemiologisch oogpunt is dit allesbehalve verstandig”, zuchtte professor Erika Vlieghe.

Ook elders in Europa kwamen en komen duizenden en duizenden mensen samen om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Geregeld wordt de regel van social distancing snel naar de prullenbak verwezen. Foto’s van protesten in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Polen, Zweden, ... tonen mensen samengetroept bij elkaar. Ze schreeuwen, zingen, knuffelen elkaar, duwen en trekken in het gejoel. Niet iedereen draagt een mondmasker.