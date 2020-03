IN BEELD. Nu zelfs een noodhospitaal in wereldberoemd Central Park in New York ADN

30 maart 2020

11u13

Bron: ANP 4 Op verschillende plekken in de wereld wordt volop gebouwd aan noodziekenhuizen voor coronapatiënten. Nu ook in het beroemde Central Park in New York. De Amerikaanse stad is met meer dan 30.000 besmettingen zwaar getroffen door de coronacrisis.

Volgens Amerikaanse media plaatst de evangelische hulporganisatie Samaritan's Purse 68 bedden in het bekende park. In het hospitaal, dat uit witte tenten bestaat, wordt een speciale afdeling voor longzorg gehuisvest. Een team van zeventig medisch specialisten moet dinsdag de eerste patiënten ontvangen.

"Central Park is eerlijk gezegd wel de laatste plek waar ik had verwacht een noodziekenhuis te bouwen", zegt het hoofd van de afdeling, dokter Elliott Tenpenny. "Maar de stad had zelf natuurlijk ook nooit gedacht te maken te krijgen met een pandemie als deze.”



Er zijn meer bijzondere maatregelen om de stad te helpen tijdens de crisis. Zondag vertrok nog een hospitaalschip van de marine richting New York. President Trump prees het schip als "een boodschap van 70.000 ton van hoop en solidariteit."

