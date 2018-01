In beeld: Dit is de bomgordel die de terroristen van Barcelona wilden gebruiken TT

26 januari 2018

13u36

Bron: La Vanguardia, CTC Sentinel. Ad.nl 2 In een rapport van twee Spaanse terrorisme-experts zijn de eerste beelden opgedoken van de bomgordel die de terroristische cel van Barcelona vorig jaar wilde gebruiken. Het huis waar de bommen werden gemaakt, ontplofte echter door een ongeluk met de chemische bestanddelen, waarna de terroristen een dag later overschakelden op het alternatieve plan voetgangers omver te maaien op de Ramblas in Barcelona. Daarbij vielen op 17 augustus 16 doden.

Fernando Reinares en Carola García Calvo , twee experts in terrorisme-onderzoeken, publiceerden de foto's in een rapport in het vakblad CTC Sentinel, uitgegeven door de Amerikaanse militaire academie van West Point. Het gaat om de eerste beelden van een bomgordel waar de terreurcel van Ripoll aan werkte. Bedoeling was volgens de onderzoekers dat de bomgordel samen met andere explosieven gebruikt zou worden in een nog veel grotere aanslag.

Bommen tot 250 kilo

Gisteren raakte ook bekend dat de terroristen naast de Sagrada Familia in Barcelona mogelijk ook de Eiffeltoren in Parijs op het oog hadden om er een aanslag te plegen. In de villa in Alcanar die op 16 augustus ontplofte, werden nadien beelden van de Franse toeristische hotspot teruggevonden.

In de puinhopen werd genoeg materiaal gevonden om bommen te maken van 250 kilo. In een vergelijking die wordt gemaakt in The New York Times staat dat de explosieven die werden gebruikt bij de aanslagen op Zaventem in 2016 – 32 doden en 320 gewonden – en Parijs 2015 – 130 doden en 600 gewonden – minder dan een tiende aan explosief bevatte dan waar de groep uit Alcanar mee aan de slag wilde gaan. Uit aangetroffen video’s die de terroristen zelf maakten en andere verkenningen zou blijken dat de Eiffeltoren het hoofddoel was. Daarnaast waren de Sagrada Familia en Nou Camp, het stadion van FC Barcelona in beeld.

De informatie werd onmiddellijk gedeeld met de Franse autoriteiten. Dat zou hebben geleid tot het besluit een muur van kogelwerend glas te bouwen rond de Eiffeltoren. Die moet toeristen bescherming bieden tegen mogelijke aanslagen.

Na de ontploffing, waarbij twee doden vielen, schakelden de terroristen over op het alternatieve plan dat ze uiteindelijk wel konden uitvoeren. Daarbij gebruikten ze ook valse bommengordels. Na de aanslag in Barcelona op 17 augustus werden 's avonds bij een gelijkaardige aanslag in Cambrils uiteindelijk vijf terroristen doodgeschoten.