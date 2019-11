IN BEELD. De opvallendste tussenstops van Boris Johnsons verkiezingstournée

11 november 2019

01u25

0

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft volgens de recente peilingen een flinke voorsprong op concurrent Labour. In aanloop naar de verkiezingen op 12 december in het Verenigd Koninkrijk is Johnson momenteel druk in de weer om zijn partij te promoten. Tijdens zijn kiescampagne maakte hij al enkele markante tussenstops, waar hij telkens van de gelegenheid gebruik maakte om enkele opvallende foto’s van zichzelf te laten nemen.