IN BEELD. De impact van corona, vanuit de lucht: tal van normaal erg drukke plekken liggen er verlaten bij

06 maart 2020

13u11

Bron: Maxar Technologies, Reuters, Belga 0 Het nieuwe coronavirus is microscopisch klein, maar de impact ervan wordt op sommige plaatsen in de wereld groot. Lege pleinen, snelwegen zonder auto’s, verlaten heilige sites, stille toeristische trekpleisters: een reeks satellietbeelden toont de gevolgen van Covid-19 op tal van plekken waar het normaal drummen geblazen is.

De bijgevoegde luchtbeelden werden vrijgegeven door ruimtetechnologiebedrijf Maxar. Ze tonen aan de hand van voor- en nafoto’s de impact van corona op anders zo drukbezochte locaties, van Mekka over Milaan tot Peking.

Onwerkelijk beeld in Mekka

Zo toont deze eerste fotoslider - Schuif de slider heen en weer om de beelden te vergelijken - hoe slechts een handvol pelgrims rond de Kaaba, het kubusvormige bouwwerk op de binnenplaats van de Grote Moskee in Mekka, cirkelt. Waar anders tienduizend zoniet honderdduizenden gelovigen rond het heiligdom hun rondes lopen, is nu de witte vloer te zien.

Saudi-Arabië heeft vrijdag zelfs alle mensen weggestuurd uit de heiligste plek voor de islam in verband met het coronavirus. Nadat eerder buitenlandse pelgrims al werden geweerd, hebben de autoriteiten nu ook een stop op de bedevaart van eigen ingezetenen gezet.

Op foto’s geeft dat een onwerkelijk beeld. De autoriteiten ontsmetten het gebouw intussen bij wijze van voorzorg. Het blijft voorlopig gesloten voor de umrah, de kleine bedevaart. Volgens een Saudische functionaris was de sluiting van het heiligdom op deze manier ongekend.

Miljoenenstad in lockdown

Een luchtfoto boven Wuhan, miljoenenstad in China en het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, toont een lege straat. Normaal is het hier erg druk met veel verkeer. Wuhan is al sinds 23 januari in lockdown. Burgers worden opgeroepen om zoveel mogelijk in hun huizen te blijven, de stad is helemaal stilgevallen.

Hoewel het centrum van de epidemie donderdag ondanks de draconische maatregelen opnieuw 126 nieuwe bevestigde besmettingsgevallen rapporteerde, tonen Chinese regeringsmedewerkers zich optimistisch over de sterk verbeterde situatie in de stad. Vrijdagochtend nog kon het tweede veldhospitaal de deuren sluiten. Mogelijk worden binnenkort de zwaarste restricties versoepeld.

“De winter is gepasseerd. De dag waar iedereen zo naar uitkijkt, is niet meer veraf”, zei een overheidsbron tijdens een mediabriefing.

Stilte in Milaan

In de normaal bruisende modestad Milaan - met ruim 1,3 miljoen inwoners de grootste stad van Lombardije en op Rome na de grootste stad van Italië - is het momenteel een pak rustiger. Het beroemde plein aan de Duomo di Milano is vrijwel leeg, op enkele toeristen na. De kathedraal wordt jaarlijks door meer dan vijf miljoen mensen bezocht, aldus Culture Trip.

Italië is het zwaarst getroffen land buiten Azië met het coronavirus. Ongeveer 150 mensen stierven al aan de gevolgen van de longaandoening en bijna 4.000 raakten besmet. Vooral de noordelijke regio’s kennen veel coronagevallen.

De virusuitbraak in Italië dreigt de lokale toeristische sector op te zadelen met een miljardenverlies. Het aantal boekingen door toeristen daalt er dramatisch, ook buiten Noord-Italië. Om dat even te kaderen; in 2018 vonden in heel het land bijna 430 miljoen toeristische overnachtingen plaats.

Uitgestorven Peking

Het befaamde Tienanmenplein in de Chinese hoofdstad Peking, ook bekend als het Plein van de Hemelse Vrede, is nagenoeg helemaal uitgestorven.

De stad zit aan een totaal van 422 besmettingsgevallen met corona. De laatste vier waren ‘herimporteringsgevallen’ van het virus, waarvan de verspreiding in China zelf is begonnen. Het gaat om Chinezen die het nieuwe virus opliepen in Noord-Italië en besmet terug naar hun land zijn gereisd.

Het vermijden van dat ‘herimporteren’ van corona vormt de nieuwe uitdaging voor Peking, nu het aantal nieuwe binnenlandse gevallen aan het dalen is.

Desolate stad Qom

De heilige stad Qom, het epicentrum van de uitbraak van het virus in Iran, ligt er al even desolaat bij. Het heilige schrijn Hazrat-e Masumeh geeft een lege aanblik. Het sjiitische bedevaartsoord heeft ruim een miljoen inwoners en trekt jaarlijks normaal nog eens honderdduizenden pelgrims.

Iran is na China en Zuid-Korea het zwaarst getroffen land ter wereld door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal doden is er intussen opgelopen naar 124, in totaal zijn meer dan 4.700 mensen in het land besmet.

Donderdag kondigde Iran - net als Italië - de sluiting van scholen en universiteiten aan, om de verspreiding van het virus te beperken. Afgelopen dagen kreeg de overheid kritiek op sociale media omdat het de gebedsplaatsen niet wil sluiten.

