In beeld: 30 jaar geleden werd het Tiananmenplein een bloedblad

04 juni 2019

14u43

Bron: AP

Het is dertig jaar geleden dat in de Chinese hoofdstad Peking een maandenlang protest is uitgemond in een bloedbad. Duizenden studenten hadden sinds eind april 1989 geprotesteerd voor meer vrijheid, democratie en een einde aan de corruptie in het land. Ze hadden daarvoor het Tiananmenplein wekenlang bezet. Meerdere pogingen van de regering om de betogers weg te krijgen, waren mislukt. In de avond van 4 juni werd het leger ingezet die de demonstranten hardhandig moest wegkrijgen. Duizenden mensen zijn daarbij om het leven gekomen.