In Australië ontvoerde Davine (26) vertelt in documentaire hoe ze ontsnapte aan boer die haar misbruikte

17 juni 2019

08u05

Rugzaktoeriste Davine Arckens (26) uit Heule, die in Australië door een boer ontvoerd en misbruikt werd, vertelt in '60 Minutes' uitgebreid hoe ze erin slaagde te ontsnappen. De boer die haar kidnapte, Gene Charles Bristow, werd in maart tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook zijn zoon komt in het programma aan het woord. "Ik hoop dat hij rot in de hel", zegt hij over zijn vader.

Davine probeerde in februari 2017 via een zoekertjessite werk te vinden op een boerderij. De vijftiger Gene Charles Bristow reageerde daar positief op, maar gebruikte de valse naam ‘Max’ en lokte de Belgische mee naar zijn boerderij in Meningie, op 150 km ten zuidoosten van Adelaide in Zuid-Australië. Hij maakte haar ook wijs dat er nog andere jongeren op zijn boerderij werkten. Zijn plan was echter om haar op te sluiten en te misbruiken.

Bij aankomst op de boerderij, nam de landbouwer haar mee naar een varkensstal, op 350 meter van het huis waar hij met zijn vrouw en zoon woonde. Daar vroeg eerst om haar te mogen inspecteren op sporen van drugsnaalden. “Hij zei dat hij zeker wilde zijn dat ik geen drugs gebruikte. Daar had hij in het verleden problemen mee gehad”, klonk het. Hij vroeg om haar armen te bekijken. Daarna moest Davine op een sofa gaan liggen, zodat hij haar voetzolen kon inspecteren. Toen stortte hij zich op haar.

Nepwapen

“Hij plaatste iets tegen mijn rug en zei dat het een geweer was, dus stopte ik met vechten”, vertelt Davine. Vervolgens werd ze naakt vastgeketend met kettingen die voor de varkens dienen. Om zeker te zijn dat ze niet weg zou lopen, bedreigde de boer haar met de dood, en zei dat hij deel uitmaakte van een “organisatie”.

“Ik lag daar maar, en ik dacht bij mezelf dat het lang zou duren vooraleer ik er weg zou raken of iemand me zou vinden.” Davine dacht dat ze ging sterven. Maar tijdens de afwezigheid van haar belager slaagde ze erin via een laptop noodberichtjes te sturen naar familie in België en een vriendin in Australië. “Gekidnapt, ben bang, kettingen kunnen losmaken, durf niet weglopen, is ver, rode pick-up”, klonk het.

Gsm-signaal

Daarop startte vanuit België en in Australië een zoektocht. Ongeveer 24 uren later kon Davine teruggevonden worden. Dankzij het signaal van haar mobiele telefoon konden ze haar snel lokaliseren. Toen de Australische politie de zoekactie startte, maakte de Australische boer zijn slachtoffer los en bracht haar terug naar Murray Bridge, waar hij haar incheckte in een motel.

In de varkensstal ontdekte de politie bewijsmateriaal, zoals DNA van de rugzaktoeriste, een nepwapen en de kettingen. Dat werd op het proces in maart tegen allemaal gepresenteerd aan dader Gene Charles Bristow. Hij kreeg 18 jaar celstraf. Vanaf 2032 kan hij vrijkomen. Volgens mensen uit zijn omgeving zou hij nooit wroeging getoond hebben.