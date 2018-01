In amper 7 maanden tijd overleden vijf pornosterren: "De concurrentie is zwaar" jv

24 januari 2018

14u16

Bron: New York Post 0 De 24-jarige Olivia Lua, aka Olivia Voltaire, stierf op 19 januari. In amper zeven maanden tijd was ze al de vijfde pornoactrice die plots overleed. Alarmerend, vond ook de New York Post die op zoek ging naar een verklaring.

Olivia Lua, uit Philadelphia, had meteen succes toen ze in 2016 haar intrede deed in de pornoscene van LA. In april 2017 kreeg ze een lucratief contract bij pornoproducent LA Direct Models. Lua stond ook bekend om haar pornografische beelden die ze gewoon zelf online postte. Ze was vorig jaar genomineerd voor beste nieuwkomer in haar stiel.

Maar als de camera's uitgingen, werd dat succesbeeld grondig bijgesteld. "Onbeminnelijk", tweette ze op 13 januari. Dat was drie maanden nadat LA Direct Models haar contract had ontbonden. Ze zou high op het werk verschenen zijn. Daags voor haar dood tweette ze een foto van zichzelf met het bijschrift: "Ik kan het overal voelen. Niets maakt mij nog bang". Op 19 januari werd ze dood aangetroffen. Ze overleed waarschijnlijk aan een overdosis drugs en alcohol.

In zeven maanden tijd stapten vijf pornosterren bewust uit het leven of stierven ze aan een overdosis. Volgens de New York Post is de oorzaak niet ver te zoeken: Amerikaanse pornoactrices hebben te weinig of helemaal geen werk.

Porno is vandaag meer en meer mainstream geworden en is op alsmaar meer platformen te zien. Er waren nog nooit zo veel acteurs als nu maar de onderlinge concurrentie was ook nog nooit zo groot. Tegelijkertijd zijn de lonen al jaren niet meer gestegen, omdat de winsten van de industrie onder druk staan door piraterij. Dat maakt dat pornosterren meer of gewaagdere opdrachten moeten doen om genoeg geld te verdienen. Bovendien werken sommigen onder de prijs.

Volgens de ervaren Ela Darling krijgen actrices tussen de 500 en 700 dollar voor seks met een ander meisje en tot 1.000 dollar voor seks met een man. Die bedragen worden met twee of drie vermenigvuldigd als het om groepseks gaat, anale betrekkingen of "extreme dingen".

Gedragsspecialist Gad Saad bestudeert de pornoindustrie en zegt dat "het probleem zich stelt als er geen werk meer binnenkomt. De telefoon rinkelt niet meer en 'dan wat?' Pornosterren zijn geen cracks in wat als-plannen voor de toekomst." Hij benadrukt wel dat pornosterren niet vatbaarder zijn voor psychische problemen dan anderen. Volgens hem zijn ze vooral gebaat bij een deftige exitstrategie.