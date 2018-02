In 2018 al twee aanslagen verijdeld in Frankrijk ADN

25 februari 2018

13u06

Bron: Belga 11 De Franse autoriteiten hebben sinds begin dit jaar twee pogingen tot aanslagen verijdeld, één gericht tegen een sportief evenement en één tegen militairen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb vandaag gezegd.

Het ging om aanslagen die werden verijdeld in het zuiden en het westen van het land, aldus nog de minister. Er werden personen opgepakt en opgesloten, die eerder al werden gevolgd. Het is door dat laatste dat de aanslagen verijdeld konden worden, aldus nog de minister. Details over de doelwitten wou de minister niet kwijt.

In 2017 werden zeventien pogingen tot aanslagen verijdeld.