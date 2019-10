In 1896 geboren monnik doet gooi naar titel oudste mens ooit: “Mijn geheim is nooit seks en veel yoga” Tom Tates

08 oktober 2019

16u36

Bron: AD.nl 6 Swami Sivananda, een Indiase man die volgens zijn paspoort geboren is op 8 augustus 1896 en daarmee 123 jaar zou moeten zijn, is in overleg met het Guinness World Records boek om daarin vermeld te worden als oudste mens ooit. Die eervolle titel is nu nog in handen van Française Jeanne Calment die in 1997 stierf toen ze 122 jaar en 164 dagen oud was.

Sivananda deed drie jaar geleden ook al eens een gooi naar een vermelding in het recordboek. Toen wilden de makers meer zekerheid over de exacte leeftijd van de man uit Calcutta, de hoofdstad van de Indiase deelstaat West-Bengalen. De geboortedatum van de man zou inmiddels gecheckt zijn in de registers van een tempelcomplex in zijn woonplaats. Daar stond, net als in zijn identiteitsbewijs, de datum 8 augustus 1896 vermeld achter zijn naam. Maar onduidelijk is nog of Swami die de aanvraag indiende, dezelfde Swami is die in 1896 geboren is. Dat met 100 procent zekerheid en op een onafhankelijke manier garanderen is bijna onmogelijk.

Sivananda blijft volhouden dat hij daadwerkelijk in 1896 het levenslicht zag: het jaar dat de allereerste Olympische Spelen werden gehouden in Athene, de uitvinding van röntgenstraling bekend werd gemaakt, de wielerklassieker Parijs-Roubaix voor het eerst werd gereden, de Duitse luchtvaartpionier Otto Lilienthal verongelukte met zijn dubbeldekker, en de eerste bioscopen voor bewegende beelden werden geopend.

Als de gegevens kloppen, is de krasse Swami Sivananda sowieso de oudste man ooit. De Japanner Jiroemon Kimura, in 2013 gestorven toen hij 115 jaar en 253 dagen was, staat als zodanig nog steeds in het Guinness World Records boek. Dat blijft zo, totdat alles over de Indiase man tot op de bodem is uitgezocht.

Douane

Zeker is wel dat de bescheiden ogende Sivananda nooit echt te koop heeft gelopen met zijn leeftijd. Hij viel drie jaar geleden voor de eerste keer op toen hij per vliegtuig in Londen arriveerde. De douane zag daar dat de datum 8 augustus 1896 op zijn paspoort stond en maakte de opmerkelijke vondst wereldkundig omdat het om een echt identiteitsbewijs bleek te gaan. De toen 120 jaar oude man werd in één klap wereldberoemd en gaf met bevende stem enkele interviews aan internationale media die wilden weten hoe hij zo oud kon worden. Het geheim van zijn gezegende leeftijd? Geen seks, geen scherpe kruiden en elke dag uitgebreid aan yoga doen.

Ik weet dat seks bestaat, maar heb nooit de behoefte gehad het te ervaren Swami Sivananda

“Ik leid eigenlijk een erg simpel en zeer gedisciplineerd leven’’, aldus de hindoemonnik in een eerder interview met persagentschap AFP. “Ik eet heel eenvoudig. Alleen gekookt voedsel zonder olie of specerijen, met rijst en gekookte linzen en een aantal groene pepers.’’ Melk en fruit komen bij de Indiër niet op tafel, want dat is volgens hem ‘trendy eten’. Slapen doet hij op een matje op de vloer met een houten plaat als ‘kussen’.

Knorrende maag

Sivananda groeide op in extreme armoede en ging als kind vaak met een van honger knorrende maag naar bed. Zijn ouders stierven nog voor hij zes jaar was, waarop een zogenoemde goeroe (Indiase geestelijke) het jongetje onder zijn hoede nam. Op die manier werd hij zelf ook monnik. Tot zijn honderdste reisde hij door heel India om zich uiteindelijk te vestigen in de stad Varanasi aan de oevers van de rivier de Ganges. Varanasi is één van de oudste steden ter wereld en een beroemd en heilig pelgrimsoord.

De Indiër, die er volgens experts en de AFP-interviewer 50 jaar jonger uitziet, is nog altijd gezond. Hij woont alleen en onderwerpt zichzelf dagelijks aan urenlange yogasessies. “Het draait om soepel blijven, discipline en bovenal seksuele onthouding’’, doceert hij nog steeds. Zijn levensmotto is verder weg te blijven van moderne technologie zoals computers, televisies en telefoons. “Ik ben het liefste alleen. Ooit waren mensen gelukkig met weinig. Vandaag is dat totaal anders en het doet me pijn om dat te zien. Want de mensen sterven er jonger door.’’ Dat hij nooit seks had, is geen gemis. “Ik weet dat het bestaat, maar heb nooit de behoefte gehad het te ervaren.’’