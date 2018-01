In 1857 verging dit schip met tonnen goud aan boord. Nu kan je een deel van de schat kopen TK

30 januari 2018

08u30

Bron: NBC4 0 Toen de SS Central America in 1857 voor de kust van South Carolina zonk, ging een waanzinnige rijkdom verloren. In 1988 wist schattenjager Tommy Thompson het wrak te lokaliseren en de buit opnieuw boven te halen. De man zit intussen in de gevangenis wegens onfrisse praktijken, maar de schat zelf wordt nu tentoongesteld in Californië. En je kan er zelfs een deeltje van kopen.

Op 3 september 1857 vertrok de Central America, een stoomschip, vanuit Panama naar New York City. De boot was volgestouwd met het resultaat van de goudkoorts en was loodzwaar geladen. Op 9 september sloeg het noodlot toe en kwam het vaartuig in een orkaan terecht. Drie dagen later verdween het definitief naar de bodem van de oceaan. 425 mensen verdronken en duizenden kilo's goud raakten verloren. De inhoud van het schip was zoveel waard dat er paniek ontstond rond de stabiliteit van de economie.

Zo'n schat spreekt natuurlijk tot de verbeelding, en doorheen de jaren probeerden heel wat mensen het wrak (en de bijhorende rijkdom) te lokaliseren. Het was echter Tommy Thompson die in 1988 aan het langste eind trok. Meer dan 130 jaar na de ramp wist hij een hoop investeerders te overtuigen om geld te doneren voor zijn zoekactie. Gewapend met bijna 13 miljoen dollar speurde hij de zeebodem af en vond de Central America uiteindelijk terug op 2.134 meter diepte, met al het goud nog aan boord.

Boze investeerders

In 2000 verkocht Thompson 532 goudstaven en duizenden munten aan de California Gold Marketing Group en kreeg in ruil een slordige 50 miljoen dollar - hij was meteen schatrijk. Niet veel later, in 2005, was zijn sprookje echter al uit. Zijn investeerders, die nog steeds geen cent hadden gezien van de opbrengst van de schat, klaagden hem aan en de schattenjager zag zich genoodzaakt om onder te duiken.

In 2015 werd Thompson uiteindelijk teruggevonden in een hotelkamer in Florida en sindsdien zit hij in de cel. Hij houdt vol dat de 50 miljoen dollar opging aan het terugbetalen van bankleningen en gerechtskosten, en dat hij intussen weer platzak is. Er zijn ook nog steeds 500 munten vermist, maar over de locatie daarvan houdt hij zijn lippen stijf op elkaar.

Te koop (voor veel geld)

Alle weelde die Thompson bovenhaalde, valt intussen dus niet meer te recupereren. Gelukkig haalde hij slechts een deel van de schat boven water, kon een nieuwe projectleider in 2014 constateren. Er werden intussen nog eens 3.100 gouden munten, 45 goudstaven en meer dan 36 kilogram goudstof uit de Central America gevist. Die stukken bevinden zich momenteel in een lab in Los Angeles, waar Bob Evans - die ook tijdens de eerste berging met Thompson de leidinggevende wetenschapper was - ieder stukje met de hand schoonmaakt.

Met zachte verfborstels, een reinigingsmiddel en heel veel geduld heeft de man al het goud ontdaan van zijn dikke laag troep - het resultaat van meer dan 150 jaar op de zeebodem. In februari zal het resultaat daarvan te zien zijn op een tentoonstelling in het Long Beach Convention Center. Je kan er de schat niet alleen gaan bewonderen, maar er ook een stukje van kopen. Al het goud wordt geveild, al zal je wel diep in de buidel moeten tasten om iets te bemachtigen. Volgens experts kan één enkel goudstuk tot 1 miljoen dollar opbrengen wegens de zeldzaamheid en het spannende verhaal achter de schat.