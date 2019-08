Imposante Zuid-Franse villa die ooit toebehoorde aan minnares Leopold II verkocht voor 200 miljoen euro LH

02 augustus 2019

10u38

Bron: Bloomberg

De imposante Villa Les Cèdres in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d'Azur, ooit eigendom van koning Leopold II, is verkocht voor liefst 200 miljoen euro. Dat meldt de Italiaanse likeurgroep Campari, die de 189 jaar oude villa van de hand deed. Leopold II kocht het pand in 1904 met geld dat hij in de toenmalige Belgische kolonie Congo had buitgemaakt.

De villa was eerst eigendom van de burgemeester van Villefranche-sur-Mer, maar die verkocht het in 1904 aan koning Leopold II. De vorst (1835-1909) had namelijk een verblijf nodig voor zijn veel jongere maîtresse Blanche Zélie Josephine Delacroix (1883-1948). Leopold II kocht het stulpje met geld uit zijn kolonie Congo, waar hij de meest monsterlijke wreedheden beging, en doopte het landgoed om tot ‘Villa Leopolda’.

Alexandre Marnier-Lapostolle die de likeur Grand Marnier ontwikkelde in 1880, kocht de villa in 1924. De door hem gestichte drankengroep bleef veertig jaar eigenaar tot de bedrijfsovername door Davide Campari-Milano S.p.A. in 2016. Sindsdien stond de villa te koop.

Olympisch zwembad

De Villa Les Cèdres is in totaal meer dan 14 hectare groot. De bewoonbare ruimte is ook niet min met 1.700 vierkante meter. De villa heeft veertien slaapkamers, een balzaal, een olympisch zwembad en stallen die plaats bieden aan dertig paarden. In de tuin staan 15.000 planten en twintig serres.

Duurste villa ter wereld

Over de waarde van de villa werd de voorbije jaren zwaar gespeculeerd. Ooit werd de villa zelfs geschat op 760 miljoen euro. Maar de officiële vraagprijs van 350 miljoen euro was al genoeg om het pand tot duurste villa van de wereld uit te roepen. Een anonieme koper heeft er nu zo’n 200 miljoen voor neergeteld.