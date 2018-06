Importheffingen op Amerikaanse producten: duurdere producten in de winkelrekken mogelijk TTR kv

22 juni 2018

16u49

Bron: Belga, ANP 55 Europa heft sinds vandaag importheffingen op een resem Amerikaanse producten. Hierdoor dreigen die ook duurder te worden in de winkelrekken. De Amerikaanse president Donald Trump breit ondertussen een vervolg aan de toenemende handelsspanningen. Via Twitter dreigt hij vandaag met een importheffing van 20 procent op Europese wagens.

"Omwille van de tarief- en handelsbarrières die al lang door de Europese Unie tegen de VS en zijn grootse bedrijven en werknemers geplaatst zijn: als die heffingen en barrières niet snel afgebroken en verwijderd worden, zullen we een tarief van 20 procent heffen op hun wagens die naar de VS komen. Bouw ze hier! ", klonk het via Trumps geliefde communicatiekanaal Twitter.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Momenteel hanteert de VS een heffing van 2,5 procent op personenauto's uit de EU, die op haar beurt weer een heffing van 10 procent heeft voor geïmporteerde Amerikaanse auto's. In maart kwam Trump ook al met een dreigement van forse heffingen op auto's van Europese makelij.

Ook zou Trump bij het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Washington in april hebben gezegd dat hij graag zou zien dat alle Mercedessen uit New York verdwijnen en dat hij de deur voor Duitse autobouwers als BMW, Daimler en Audi op de Amerikaanse markt wil dichtgooien.

De Duitse ambassadeur in Washington probeerde deze week tot een overeenkomst te komen over de heffingen op auto's. De ambassadeur sprak met verschillende topfunctionarissen over het verminderen van heffingen op auto's, voorlopig zonder akkoord.

Bedreiging nationale veiligheid?

Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt momenteel of de import van buitenlandse auto's en onderdelen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Dit onderzoek zou eind juli of in augustus afgerond moeten zijn. Een gelijkaardig onderzoek leidde tot de heffingen op staal en aluminium.

Op de beurs in Frankfurt daalden BMW, Daimler en Volkswagen tot 1,5 procent na de tweet van Trump. Zij hebben overigens wel fabrieken in de VS.

Prijs doorrekenen

Sinds vandaag zijn Europese invoerheffingen in voege op een rist Amerikaanse goederen ter grootte van zowat 2,8 miljard euro. Zo is er een importtaks van 25 procent in voege op bepaalde soorten rijst, maïs en appelsiensap, of op whiskey en sigaretten. En voor schoenen, broeken (zoals de jeans van Levi Strauss) of T-shirts zijn er heffingen van 25 tot 50 procent mogelijk, verduidelijkt Comeos, de federatie van de handelssector. Ook op de lijst: vaatwassers, schroeven, elektronisch speelgoed, aanraakschermen, batterijen, motorfietsen (Harley-Davidson)... Ook hier zijn voor bepaalde types of soorten heffingen mogelijk tot 50 procent. De heffingen zijn het Europese antwoord op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.

De import uit Amerika is goed voor 8 procent van de import in ons land. Het gaat niet alleen om goederen voor de handel, maar bijvoorbeeld ook om olie. Minder dan een vijfde van de VS-import zou effectief in de winkelrekken belanden, aldus Comeos. Volgens de handelsfederatie zou grosso modo op 100 producten in de winkelrekken, er 1,4 uit de VS komen.

En dan de prijs en de gevolgen voor de consument. De importeur, winkelier of andere spelers in de handelsketen kunnen het immers doorrekenen. "De vraag is of dit doorgerekend gaat worden. Dat weten we nu nog niet", zegt de woordvoerder van Comeos. "Er zal waarschijnlijk wel een effect zijn op de prijzen", klinkt het. Maar het is ook niet dat een heffing van pakweg 50 procent op jeans automatisch een gelijkaardige prijsverhoging met zich mee brengt.

De Belgische voedingssector voegt eraan toe dat de nieuwe importheffingen een heel beperkte impact hebben op de sector. "Quasi niets", zegt de woordvoerder van Fevia. "Maar onze vrees is vooral dat er tegenmaatregelen komen. Stel dat Trump tegenmaatregelen neemt voor bier, chocolade of koekjes, dat gaat dat een enorme impact hebben en zou dat de groei beperken." De VS is voor de voedingssector net de groeimarkt bij uitstek. "Wij willen een escalatie, zoals destijds met Rusland, vermijden."